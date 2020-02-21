Эвакуированным из Сирии алматинцам разъяснили их права

Консультации были даны по гражданскому, семейному и земельному праву.

Департаментом юстиции г. Алматы проведена праворазъяснительная встреча с гражданами Казахстана, репатриированными из зоны боевых действий – Сирии и Ирака, сообщает zakon.kz.

Мероприятие прошло в Центре социально-правовой, психологической поддержки несовершеннолетних "Шанс" с участием юридических консультантов и студентов-волонтеров.

Главные вопросы, которые поднимались на встрече, касались осуществления прав и свобод вернувшихся из зоны вооруженного конфликта казахстанцев и членов из семей, а также проблемы документирования. В частности, многие интересовались, как правильно оформить документы о рождении детей, прибывших из Сирии и Ирака, установить факты рождения и родственные отношения.

Как выяснилось, из прибывших 25-ти детей на сегодня у троих не имеются свидетельств о рождении. Причины разные. Учитывая это, на встрече постарались подробно рассмотреть вопросы по линии регистрации актов гражданского состояния, в том числе по расторжению брака, установлению отцовства, принудительному взысканию алиментов в судебном порядке.

Также были рассмотрены вопросы по получению свидетельств о смерти супругов, погибших в зоне боевых действий, регистрации детей, рожденных в Сирии и Ираке. Как отметили юристы, у них на руках имеются лишь сертификаты о прибытии и экспертизы молекулярно-геномного анализа. Учитывая это, гражданам в доступной форме были даны разъяснения по вопросам защиты прав и законных интересов несовершеннолетних детей, как назначается и проводится геномная экспертиза (экспертиза по установлению пройти, чтобы оформить опекунство над несовершеннолетними детьми.

Кроме этого, были даны консультации по гражданскому, семейному и земельному праву. Например, как провести досудебные процедуры для подготовки дел к судебному разбирательству, куда обращаться по земельным вопросам и получению пособий, как оформить право на земельный участок, как разрешить спор при разногласии с соседями, как узаконить жилые пристройки, как зарегистрироваться в органах миграционной службы и многое другое.

Напоминаем, в 2019 и начале 2020 года правительством Казахстана совместно с силовыми и правоохранительными органами были проведены пять уникальных гуманитарных акций по эвакуации своих граждан из зоны боевых действий. В ходе последней такой акции из иракской тюрьмы были вывезены 14 казахстанских детей, матери которых были приговорены к пожизненному заключению за участие в террористической деятельности. По словам заместителя председателя Комитета национальной безопасности РК Нургали Билисбекова, на этом все этапы спецопераций по вывозу казахстанцев из зон террористической активности завершены.

Большая часть казахстанских мужчин, выехавших в Сирию еще в 2015-2017 годах, погибли в зоне вооруженного конфликта в результате боев с правительственными войсками САР и авиаударов международной коалиции. Оставшаяся часть - женщины и дети оказались в лагерях беженцев, расположенных подконтрольной СДС (Сирийские демократические силы). Руководство СДС вместе с представителями США не раз заявляло международному сообществу о готовности поддержать усилия стран, желающих репатриировать своих граждан. Поэтому СДС при содействии США оказали большое содействие в организации встреч представителей наших спецслужб и дипломатов с гражданами Казахстана в лагерях беженцев и согласию на их возвращение на Родину.

В результате успешно проведенных гуманитарных операций "Жусан" со стороны Казахстана, из Сирии были вывезены 600 граждан, среди них 30 мужчин, 137 женщин и 406 детей. Практически все они были размещены в специальных адаптационных центрах, с ними проводится комплексная реабилитационная работа государственных органов с привлечением теологов, религиоведов, психологов, педагогов, юристов.

Зарубежные и казахстанские эксперты признают, что Казахстан является лидером по репатриации граждан из Сирии, в то время как многие страны категорически против возвращения домой своих граждан из Сирии, они опасаются, что бывшие боевики начнут организовывать теракты на собственной территории. В частности, посол по особым поручениям по вопросам борьбы против терроризма Госдепартамента США Натан Сэйлс, высказываясь о спецоперации "Жусан", отметил, что Казахстан - мировой лидер по возвращению своих граждан из зон боевых действий.

Торгын Нурсеитова

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