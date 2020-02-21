В Уральске предложили переименовать улицу
Решение будет принято после общественных слушаний.
Фото : 24.kz21 февраля 2020, 20:22
"Казахстанское общество писателей" предложило переименовать проспект "Евразия" в Уральске на "Абай", сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.
Предложение союза писателей направлено в городской маслихат. Окончательное решение будет принято после общественных слушаний.
Я считаю, мы сделали правильное решение, что поддержали предложение Союза писателей. Улица Евразия подходит больше всего. Т.е. если мы даем название в честь великого поэта, то она соответствует и должна соответствовать. Я рад, что одна из больших улиц будет носить его имя, - заявил руководитель союза яицких уральских казаков Вячеслав Солодилов.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5008534-50fabb847ebc3ffd3e331705597ef21d
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...