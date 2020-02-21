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В Уральске предложили переименовать улицу

Решение будет принято после общественных слушаний.

Фото : 24.kz21 февраля 2020, 20:22

"Казахстанское общество писателей" предложило переименовать проспект "Евразия" в Уральске на "Абай", сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Предложение союза писателей направлено в городской маслихат. Окончательное решение будет принято после общественных слушаний.

Я считаю, мы сделали правильное решение, что поддержали предложение Союза писателей. Улица Евразия подходит больше всего. Т.е. если мы даем название в честь великого поэта, то она соответствует и должна соответствовать. Я рад, что одна из больших улиц будет носить его имя, - заявил руководитель союза яицких уральских казаков Вячеслав Солодилов.


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