Близ Алматы зафиксировано землетрясение
На расстоянии в 366 км к югу от города.
Фото : evmhistory.ru22 февраля 2020, 00:21
Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зарегистрировано землетрясение близ Алматы, сообщает zakon.kz.
Эпицентр расположен в 366 км на юг от Алматы на территории Китая. Магнитуда землетрясения составила 5,4 по шкале Рихтера. Толчки были зафиксированы 21 февраля в 21:39 по Алматинскому времени.
Энергетический класс землетрясения 11.7.
Магнитуда MPV 5.4.
Координаты эпицентра 39.95° с.ш. 77.59° в.д.
Глубина 10 км.
Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет
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