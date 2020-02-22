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Близ Алматы зафиксировано землетрясение

На расстоянии в 366 км к югу от города.

Фото : evmhistory.ru22 февраля 2020, 00:21

Сетью сейсмических станций ГУ «СОМЭ КН МОН РК» зарегистрировано землетрясение близ Алматы, сообщает zakon.kz.

Эпицентр расположен в 366 км на юг от Алматы на территории Китая. Магнитуда землетрясения составила 5,4 по шкале Рихтера. Толчки были зафиксированы 21 февраля в 21:39 по Алматинскому времени.

Энергетический класс землетрясения 11.7.

Магнитуда MPV 5.4.

Координаты эпицентра 39.95° с.ш. 77.59° в.д.

Глубина 10 км.

Сведения об ощутимости (по шкале МSК-64): нет


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