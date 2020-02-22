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Стали известны гонорары Деонтея Уайлдера и Тайсона Фьюри за второй бой

Журналист ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что лидерам супертяжелого дивизиона заплатят минимум по 5 млн долларов.

Фото : boxingscene22 февраля 2020, 13:59

Чемпион мира по версии WBC в супертяжелом весе американец Деонтей Уайлдер (43-0-1, 41 КО) и британец Тайсон Фьюри (29-0-1, 20 КО) готовы к своему второму бою, который пройдет 22 февраля в Лас-Вегасе (в Казахстане это будет утро 23 февраля). Они уже прошли обязательную процедуру взвешивания перед боем, а инсайдеры озвучили гонорар спортсменов, передает zakon.kz.

Журналист ESPN Дэн Рафаэль сообщил, что лидерам супертяжелого дивизиона заплатят по 5 млн долларов.

Кроме официального гонорара Уайлдер и Фьюри гарантированно получат еще по 25 млн долларов, а также процент от продажи PPV, - сообщил он.

К слову, на взвешивании Фьюри оказался тяжелее своего оппонента. Вес Уайлдера- 231 фунт (104,78 килограмма), Фьюри - 273 фунта (123,831 кг).

Первый поединок этих боксеров в декабре 2018 года завершился вничью.


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