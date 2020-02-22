Не движется, а "перетекает": гибкую самку харзы привезли в зоопарк Алматы

Животное привезли в Алматы в начале февраля из Хабаровского зоопарка, куда, в свою очередь, попала с воли.

Удивительного зверя привезли в Алматинский зоопарк. Харза, желтогрудая, или уссурийская куница - как только не называют это проворное млекопитающее. С 2017 года в зоопарке города уже живет самец по имени Харитон. В феврале этого года ему привезли подружку. Несмотря на то, что самочка пока только осваивается на новом месте жительства, она уже кое-чем запомнилась, передает zakon.kz.

Самку харзы привезли в Алматы в начале февраля из российского Хабаровского зоопарка, куда, в свою очередь, попала с воли. Приблизительный возраст новой обитательницы алматинского зоопарка 5-7 лет.

Очень активная, пока снимал, ее одна сотрудница в шутку назвала "жидкостью". И действительно, когда смотришь на нее, она как будто бы "перетекает", такое визуальное впечатление от того, что она движется не резко, очень плавно и быстро. В основном днем сидит у себя в домике и иногда только виден нос, схватит еду и сразу в домик. А вот, что делает ночью, когда нет сотрудников и посетителей, никто еще не знает, - рассказал фотограф Михаил Сорокоумов.

Самочка, у которой пока нет клички, сидит отдельно от Харитона (интересно, что ныне живущего в зоопарке Алматы самца харзы в 2017 привезли также из Хабаровского зоопарка), не хочет показываться посетителям, но, в основном, сидит в домике.

Как только самочка познакомятся с самцом и животные привыкнут друг к другу, то будут находиться в одном вольере.

Альберт Ахметов

Фото Михаила Сорокоумова

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