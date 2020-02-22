В Италии полицейские обыскивают номера биатлонистов-россиян

В МИД РФ потребовали объяснений от властей Италии.

Посольство России в Риме потребовало разъяснений у итальянской стороны по поводу обысков у российских биатлонистов, которые прошли утром 22 февраля, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Полиция Италии провела обыски в гостиничных номерах российских биатлонистов, которые в составе сборной страны выступают на чемпионате мира в Антхольц-Антерсельве.

По словам первого вице-президента Союза биатлонистов России Алексея Нуждова, обыски коснулись номеров отеля, где живут биатлонисты Александр Логинов и Евгений Гараничев, а также тренер Александр Касперович.

В номерах обыски, изымаются ноутбуки. Пока это все, что известно, — рассказал Нуждов.

Как заявляли ТАСС в отделении Корпуса карабинеров автономной провинции Больцано, обыски в номерах гостиницы российских биатлонистов, участвующих в чемпионате мира в Италии, были произведены по ордеру прокуратуры Больцано по подозрению в допинге, следственные действия в отношении спортсменов продолжаются.

Чемпионат мира по биатлону проходит с 13 февраля.

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