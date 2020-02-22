В iKOMEK назвали фейком информацию о 6,5 тысяч обращений без ответа

За полтора месяца текущего года поступило свыше 420 тысяч обращений, из них 96 % на сегодняшний день отработаны, остальные 4% сейчас находятся на стадии отработки - заявили в руководстве iKOMEK.

В Городском центра мониторинга и оперативного реагирования iKOMEK отреагировали на новость о 6,5 тысяч обращений, которые якобы оставили без ответа, сообщает zakon.kz.

Ежедневно iKOMEK принимает более 10 000 обращений, в среднем в сутки находится от 5 до 7 тысяч обращений.

За полтора месяца текущего года поступило свыше 420 тысяч обращений, из них 96 % на сегодняшний день отработаны, остальные 4% сейчас находятся на стадии отработки, ответы по которым обязательно будут предоставлены заявителям. Каждое обращение находится на контроле, и отрабатывается коммунальными службами, управлениями акимата и другими городскими организациями согласно регламенту, - говорится в сообщении УДОР города Нур-Султан.

Каждое обращение, которое подается горожанами в единый контакт-центр акимата города Нур-Султан iKOMEK109 регистрируется в информационной системе, и находится на контроле до полного решения вопроса, о чем уведомляется заявитель.

"Вместе с тем, информация о 6,5 тысяч обращений, оставленных без ответа прозвучавшая на телеканале "Первый канал Евразия", не соответствует действительности. Мы всегда делимся с представителями СМИ только достоверной и проверенной информацией", - рассказала руководитель Центра iKOMEK Жаннат Дубирова.

В руководстве iKOMEK попросили Первый канал Евразия впредь проверять информацию.

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