Во Франции закрывают старейшую АЭС
О планах к 2035 году закрыть 14 атомных реакторов ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Фото : Википедия22 февраля 2020, 19:24
Начались работы по остановке первого реактора старейшей из существующих во Франции АЭС в Фессенхайме, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.
Энергетическая корпорация EDF постепенно выводит АЭС, находящуюся северо-востоке страну границы с Германией, из эксплуатации. 30 июня планируется заглушить второй реактор.
О планах к 2035 году закрыть 14 атомных реакторов ранее заявил президент Франции Эммануэль Макрон.
Однако позднее ее закрытие было перенесено, так как сроки открытия АЭС "Фламанвилль" сдвинулись на 2018 год.
Выработка электроэнергии на французских АЭС упадет на 50 процентов.
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