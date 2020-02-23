Полтонны рыбы осетровых пород изъяли у жителя Мангистауской области

По данным Всемирного фонда дикой природы, осетровые рыбы Каспийского моря находятся на грани исчезновения.

Сотрудники полиции Мангистауской области выявили факт браконьерства, сообщает zakon.kz со ссылкой на Polisia.kz.

По данным Всемирного фонда дикой природы, осетровые рыбы Каспийского моря находятся на грани исчезновения. Основная причина такого бедственного положения – браконьерство.

В ходе проведения рейдовых мероприятий сотрудники природоохранной полиции в гараже жителя города Форт-Шевченко обнаружили и изъяли 219 штук рыбы осетровых пород общим весом более 500 килограммов, - сообщили в пресс-службе ДП.

В настоящее время начато досудебное расследование по статье “Незаконное обращение с редкими и находящимися под угрозой исчезновения, а также запрещенными к пользованию видами растений или животных, их частями или дериватами” УК РК.

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