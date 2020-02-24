Премьер Италии оценил принятые меры по сдерживанию коронавируса

Италия оказалась в "чрезвычайной ситуации общенационального характера".

Премьер-министр Италии Джузеппе Конте признался, что власти страны не ожидали столь резкого роста числа инфицированных коронавирусом, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Но так же добавил, что принятые ими меры по сдерживанию вспышки покажут эффективность в последующие две недели.

Мы считаем, что меры, принятые против коронавируса на следующие 14 дней, могут показать эффективность в его сдерживании. Мы делаем тысячи проверок, - заявил он.

По словам премьера, Италия оказалась в "чрезвычайной ситуации общенационального характера".

Я даю слово, что не буду тратить ни капли своих умственных и физических сил на политические споры. Мы приняли меры, которые не предпринимала ни одна другая страна. Эти меры должны сдержать риск заражения, - отметил Конте.

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