Мальчика-карлика затравили в школе: реакция спортсменов умилила всех

Видео появилось на Facebook, позже его выложили в Twitter, постепенно оно разлетелось по всему миру, набрав многомиллионные просмотры.

История 9-летнего австралийского мальчика Куэйдена Бэйлса тронула до глубины души весь мир, после того, как его мама на видео со слезами на глазах рассказала ролике мать о травле, которой подвергается ребенок в обществе. На запись отреагировали не только простые люди, но и глава ММА-промоушна "ONE" Чатри Ситйодтонг, и регбисты, и ряд знаменитостей, передает zakon.kz.

Мама мальчика, страдающего синдромом ахондроплазии, одной из самых распространенных форм карликовости, на видео сообщила, что ее сын устал от издевательств со стороны одноклассников в школе и хочет покончить жизнь самоубийством.

Я только что забрала сына из школы после очередного эпизода травли. Позвонила директору и хочу, чтобы все – родители, учителя, педагоги – знали, какие последствия вызывает травля. Она влияет на девятилетнего ребенка, который просто хочет ходить в школу, получать образование и развлекаться. Но каждый гребаный день что-то происходит. Какой-то эпизод, какая-то травля, какая-то насмешка, какое-то обзывательство, – сказала плачущая Яррака Бэйлс.

Видео появилось на Facebook, позже его выложили в Twitter, постепенно оно разлетелось по всему миру, набрав многомиллионные просмотры. Спортсмены - люди не только сильные физически, но и обладающие острым чувством справедливости и честности, не остались в стороне.

9 year old wanting to commit suicide due to being bullied. ???????????????? pic.twitter.com/DysTrmlaiD — YouDontNeedToKnowMyName (@S11E11B11A) February 20, 2020

Глава ММА-промоушна ONE Чатри Ситйодтонг, отреагировав на крик души Ярраки Бэйлс, сообщил, что готов провести для Куэйдена Бэйлса бесплатные уроки по смешанным единоборствам.

Только что разговаривал по телефону с его потрясающей мамой Ярракой. Она любезно приняла мое приглашение прилететь в Сингапур на оплаченный отпуск, так что Куэйден сможет обучиться смешанным единоборствам в EVOLVE. Наши инструкторы уверены в защите Куэйдена от травли. Если он оторвется от подушки, то мы поболтаем по FaceTime завтра. Давайте все воспользуемся возможностью показать парнишке, как сильно его ценит планета, – заявил Ситйодтонга в интервью TMZ Sports.

Не остались в стороне крепкие парни-регбисты. Мальчику доверили вывести участников Матча всех звезд Национальной регбийной лиги в австралийском городе Голд-Кост. В субботу, 22 февраля, его приветствовало 23 599 зрителей.

Quaden leads out the Indigenous all stars ???? #NRLAllStars pic.twitter.com/tJpJt2cdG6 — NRL (@NRL) February 22, 2020

Слова поддержки 9-летнему мальчику в Twitter выразили баскетболист Энес Кантер, актер Хью Джекман и сын президента США Эрик Трамп.

Добавим, что средний рост людей с подобным заболеванием во взрослом состоянии достигает всего лишь 132 см.

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