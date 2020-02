Мальчика-карлика затравили в школе: реакция спортсменов умилила всех

История 9-летнего австралийского мальчика Куэйдена Бэйлса тронула до глубины души весь мир, после того, как его мама на видео со слезами на глазах рассказала ролике мать о травле, которой подвергается ребенок в обществе. На запись отреагировали не только простые люди, но и глава ММА-промоушна "ONE" Чатри Ситйодтонг, и регбисты, и ряд знаменитостей, передает zakon.kz.

Мама мальчика, страдающего синдромом ахондроплазии, одной из самых распространенных форм карликовости, на видео сообщила, что ее сын устал от издевательств со стороны одноклассников в школе и хочет покончить жизнь самоубийством.

Видео появилось на Facebook, позже его выложили в Twitter, постепенно оно разлетелось по всему миру, набрав многомиллионные просмотры. Спортсмены - люди не только сильные физически, но и обладающие острым чувством справедливости и честности, не остались в стороне.

