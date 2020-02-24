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Находившуюся 8 месяцев в розыске девятиклассницу вернули домой

Она передана под поручительство законного представителя – бабушке.

Фото : dixinews.kz24 февраля 2020, 16:45

Павлодарские оперативники вернули домой несовершеннолетнюю, находившуюся в розыске 8 месяцев, передает zakon.kz.

По информации Polisia.kz, 7 мая 2019 года в полицию Павлодара обратилась бабушка с заявлением о том, что 5 мая ее несовершеннолетняя внучка Денисова Виалина 2003 года рождения ушла из дома и не вернулась домой.

По данному факту оперативники незамедлительно возбудили розыскное дело. Ученицу 9 класса объявили в межгосударственный розыск.

Полицейские получили информацию о том, что "девочка со своим знакомым 1984 года рождения незаконно, пешком, пересекли государственную границу с Российской Федерацией и умышленно скрываются на территории города Новосибирск".

1 февраля 2020 года при проведении оперативно-розыскных мероприятий павлодарские стражи порядка совместно с сотрудниками уголовного розыска Российской Федерации в Новосибирске на съемной квартире установили без вести пропавшую В. Денисову.

В настоящее время несовершеннолетняя возвращена в Казахстан и передана под поручительство законного представителя – бабушке.

По данным полиции, в 2019 году объявлено в розыск без вести пропавших лиц – 96, установлено местонахождение – 70 лиц.


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