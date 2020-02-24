Только треть казахстанских подростков регулярно едят фрукты

Кроме того, подростки ежедневно употребляют вредные продукты.

Только 38% детей и подростков ежедневно употребляют фрукты, 43%- употребляют овощи на регулярной основе. Это показало исследование, проведенное Национальным центром общественного здравоохранения при поддержке Министерства здравоохранения и Министерства образования и науки РК, передает zakon.kz.

Как отметила руководитель отдела укрепления здоровья молодежи и детей РГП на ПХВ "Национальный центр общественного здравоохранения" Акбота Абильдина, к 15 годам ежедневное употребление фруктов среди подростков уменьшается до 33%.

Кроме того, подростки ежедневно употребляют вредные продукты.

Так, опрос показал, что газированные напитки, содержащие сахар, употребляют 17 % детей и подростков.

При этом выявлены значимые гендерные различия в ежедневном употреблении данных напитков среди мальчиков 11 лет (18%) по сравнению с девочками-ровесниками (13%). Более половины респондентов (60%) еженедельно употребляют колу и другие напитки, содержащие сахар, при этом мальчики существенно чаще сообщают о еженедельном употреблении данных напитков. Ежедневное употребление конфет и шоколада наиболее распространено среди 13-летних подростков (30%), - рассказала Акбота Абильдина.

Исследование также выявило, что многие школьники пропускают полезный для здоровья завтрак. Ежедневно завтракают лишь 63% учащихся.

По мере взросления девочки чаще пропускают завтрак, частота ежедневного завтрака снижается среди них с 11 до 15 лет с 70% до 52%. К 15 годам доля мальчиков, которые завтракают каждый день, выше, чем доля девочек, не пропускающих завтраки, - отметила специалист.

При этом она заметила, что регулярно принимают пищу вместе с семьей 93% детей и подростков.

Что касается личной гигиены, то только 49% школьников чистят зубы два и более раз в день, это занятие по душен больше девочкам (54%), среди мальчиков эту процедуру соблюдают 45% опрошенных.

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