Токаев дал указания новому послу Казахстана в Украине
Калетаев был назначен на должность 22 февраля.
Фото : Акорда24 февраля 2020, 19:21
Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вновь назначенным послом Казахстана в Украине Дарханом Калетаевым, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.
Стороны обсудили вопросы развития стратегических связей между двумя странами, активизации торгово-экономических отношений, а также усиления взаимодействия в IT-сфере.
По итогам встречи президент дал Калетаеву ряд конкретных поручений. Калетаев получил должность 22 февраля.
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