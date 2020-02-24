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Токаев дал указания новому послу Казахстана в Украине

Калетаев был назначен на должность 22 февраля.

Фото : Акорда24 февраля 2020, 19:21

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев провел встречу с вновь назначенным послом Казахстана в Украине Дарханом Калетаевым, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Стороны обсудили вопросы развития стратегических связей между двумя странами, активизации торгово-экономических отношений, а также усиления взаимодействия в IT-сфере.

По итогам встречи президент дал Калетаеву ряд конкретных поручений. Калетаев получил должность 22 февраля.


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