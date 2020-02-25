Глава МИД РК на конференции ООН призвал к предотвращению гонки вооружений

Говоря о поддержке усилий ООН в области устойчивого развития, Министр сообщил об открытии в Алматы Хаба ООН по реализации Целей устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана.

Казахстан принял участие в заседаниях Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению, сообщает zakon.kz.

Казахстанская делегация во главе с Министром иностранных дел Мухтаром Тлеуберди приняла участие в заседаниях сегмента высокого уровня Совета ООН по правам человека и Конференции по разоружению.

В сегменте по правам человека, проходящем в период 75-ой годовщины ООН, участвовали Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш, Председатель Генеральной Ассамблеи ООН Тиджани Мухаммад-Банде, Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет, главы государств и министры из более чем 55 стран, а также руководители международных организаций, - говорится в сообщении МИД РК.

Выступая на заседании Совета, М. Тлеуберди подчеркнул, что Президент Касым-Жомарт Токаев, продолжая курс Первого Президента - Елбасы Нурсултана Назарбаева, привержен полному достижению национальных и международных стандартов в области прав человека. Министр проинформировал участников о реализации положений Послания Главы государства, касающихся защиты прав человека, акцентировав внимание на концепции "слышащего государства" и создании Национального совета общественного доверия.

В качестве практических шагов по реализации Послания и выполнению рекомендаций ООН были приняты решения о присоединении Казахстана к Второму Факультативному протоколу, направленному на отмену смертной казни, совершенствовании законодательства о митингах и ужесточении наказания за насилие против женщин и детей.

М. Тлеуберди отдельно отметил успех гуманитарных операций "Жусан" и "Русафа" по возвращению на родину свыше 600 казахстанских граждан, в большей части, женщин и детей из Сирии и Ирака, и подчеркнул готовность Казахстана обмениваться накопленным опытом в этой сфере.

Говоря о поддержке усилий ООН в области устойчивого развития, Министр сообщил об открытии в Алматы Хаба ООН по реализации Целей устойчивого развития для стран Центральной Азии и Афганистана, в котором в настоящий момент уже функционируют 16 агентств ООН, имеющие региональный, субрегиональный и страновой статус.

Выступая с трибуны Конференции по разоружению, Министр иностранных дел подчеркнул неизменную приверженность Казахстана реализации инициативы Елбасы о достижении безъядерного мира к 2045 году.

М.Тлеуберди констатировал существующую кризисную ситуацию в сфере разоружения и призвал делегации начать предметную работу по выработке новых договоренностей в сфере ядерного разоружения, прекращения производства расщепляющегося материала для ядерного оружия, предотвращения гонки вооружений в космосе и предоставления гарантий безопасности неядерным государствам.

Отмечая важность проводимой в апреле-мае текущего года в Нью-Йорке обзорной конференции Договора о нераспространении ядерного оружия, вступившего в силу 50 лет назад, глава МИД РК подчеркнул центральную роль данного Договора в системе международной безопасности.

В качестве приоритетных задач на ближайшие пять лет он обозначил необходимость продолжения работы по расширению сотрудничества между зонами, свободными от ядерного оружия, включая регион Центральной Азии. Кроме того, Министр проинформировал участников о ратификации Казахстаном Договора о запрещении ядерного оружия 29 августа прошлого года – в день, объявленный ООН "Международным днем против ядерных испытаний".

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