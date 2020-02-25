Эксперты ВОЗ заявили, что пик эпидемии коронавируса в Китае пройден

Несмотря на большое количество заразившихся коронавирусом в Европе, ситуацию нельзя назвать глобальной пандемией.

Пик эпидемии коронавируса в Китае пройден. Об этом в понедельник, 24 февраля, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус, сообщает zakon.kz со ссылкой на DW.

По данным экспертов ВОЗ, побывавших в регионах, откуда пошло распространение вируса, пик пришелся на конец января.

В настоящий момент ситуацию с COVID-19 нельзя назвать глобальной пандемией, отметил Гебрейесус.

Цифры из Италии, Ирана и Южной Кореи очень беспокоят, но сейчас речь идет об эпидемии в отдельных странах. Пандемией называют распространение нового вируса по всей планете, - добавил директор ВОЗ.

Эпидемия коронавируса достигла Европы.

ВОЗ привела еще несколько фактов о коронавирусе. Так, в настоящий момент смертность от него составляет 0,7 процента, пациенты с мягкими симптомами выздоравливают за две недели, с тяжелыми - за 3-7 недель.

Ранее министр здравоохранения Германии Йенс Шпан (Jens Spahn) констатировал, что "эпидемия коронавируса достигла Европы". Заявление сделано на фоне вспышки COVID-19 в Италии, где скончались уже семь инфицированных.

Мы должны исходить из того, что она может распространиться и в Германии, - предупредил Шпан. В ФРГ сейчас зафиксированы лишь 16 случаев заболевания.

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