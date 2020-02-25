Самый пожилой житель планеты умер в возрасте 112 лет

Он скончался в доме престарелых в префектуре Ниигата.

Самый пожилой житель планеты японец Ватанабэ Титэцу умер в возрасте 112 лет 23 февраля, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Он скончался в доме престарелых в префектуре Ниигата. Менее чем за две недели до этого 12 февраля мужчина вошел в Книгу рекордов Гиннесса как самый пожилой житель Земли.

Ватанабэ родился 5 марта 1907 года в крестьянской семье и в 20 лет переехал на Тайвань, где провел 18 лет перед тем, как вернуться в Японию.

Предыдущий обладатель титула старейшего мужчины на планете был также жителем Японии. 113-летний Масадзо Нонака скончался 20 января прошлого года. Японцы традиционно занимают верхние строчки рейтингов мировых долгожителей. Самая пожилая женщина Японии - 117-летняя жительница префектуры Фукуока по имени Канэ Танака - является носителем титула самого старого человека на планете по версии Книги рекордов Гиннесса.

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