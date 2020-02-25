В Караганде педофил 6 лет насиловал девочку: cтали известны подробности дела

Педофилов задержали осенью прошлого года.

В Караганде педофил шесть лет насиловал девочку прямо на глазах у матери, а потом выкладывал порнографические фото в интернет, передает zakon.kz со ссылкой на телеканал "Astana".

Педофилов задержали осенью прошлого года. Все проходило под грифом "Особо секретно" и только сейчас, когда их осудили, общественности стали известны подробности дела.

Девочку насиловали с трех лет. Мать приводила малышку в съемные квартиры к любовнику, тот насиловал ребенка, а она наблюдала за процессом. Своими "успехами" педофилы делились на специальных сайтах, продавали за хорошие деньги. В этом кошмаре ребенок жил почти 6 лет.

Преступление было выявлено Интерполом. Данный гражданин был признан виновным за распространение порнографических материалов с изображением несовершеннолетней. Посредством данных порнографических материалов было выявлено это преступление. И передано в правоохранительные органы, - сказал судья Специализированного межрайонного суда по уголовным делам Карагандинской области Бекзат Шалгимбаев.

За издевательство над ребенком, изнасилование, развращение и распространение порнографических снимков мужчину приговорили к 21 году тюрьмы. Мать осудили на 16 лет.

У женщины был муж и еще две маленькие дочери. Их она не трогала. Жертвой педофила стала старшая дочь, которой сейчас 14 лет. Суд был закрытым, подростка на процесс не допустили.

Те, близкие родственники, которые есть, они в силу обстоятельств разных, не могут взять ребенка. Мы готовим на устройство в детское учреждение документы. Работают психологи, соцработники, - главный специалист отдела образования города Сарань.

Сообщается, что по материалам официальной судебной практики за последние 2 года только в Карагандинской области изнасилованию и насилию сексуального характера подверглись 34 ребенка.

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