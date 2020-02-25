Авиакомпания не знала, что казахстанцы с лайнера Diamond Princess будут в их самолете

О том, что после рейса необходим карантин, сотрудники авиакомпании узнали перед вылетом.

Председатель Комитета гражданской авиации Талгат Ластаев объяснил, почему казахстанцы с лайнера Diamond Princess оказались на общем регулярном рейсе, передает корреспондент zakon.kz.

Это был регулярный пассажирский рейс между Нур-Султаном и Токио, который выполняется авиакомпанией SCAT. Те пассажиры, которые до этого были пассажирами лайнера Diamond Princess, приобрели билеты на регулярный рейс в общеустановленном порядке. Авиакомпания, как перевозчик, не владела информацией, что именно эти пассажиры перемещались на этом рейсе. То есть они могли приобрести билеты на любой другой рейс и прилететь на нем, - сказал Ластаев.

По его словам, у авиакомпании не было информации, что эти пассажиры летят на этом рейсе.

Соответственно о том, что после рейса необходим карантин, сотрудникам авиакомпании было сообщено перед вылетом. У авиакомпании не было информации о том, что именно эти пассажиры летят на этом рейсе. Также японская сторона допустила перемещение этих пассажиров после своего карантина, после тестирования. Они приобрели билеты в общем порядке, - уточнил он.

При этом глава Комитета добавил, что перед взлетом уже не было времени предупреждать.

То есть об этом было оповещено буквально перед вылетом. Они граждане Республики Казахстана, у них не было права отказывать в перевозке, - заключил Ластаев.

Ранее сообщалось, что на круизном лайнере, где есть зараженные коронавирусом люди, находятся четыре казахстанца: две женщины и два ребенка. МИД сообщал, что на родину они вернутся за свой счет.

23 февраля в Нур-Султан из Токио прибыл рейс с 20 гражданами Казахстана (из них 4 человека - пассажиры японского лайнера Diamond Princess). Все, включая экипаж, были доставлены и госпитализированы в стационар на карантин.

Сегодня, 25 февраля, Министерство здравоохранения Казахстана извинилось перед пассажирами из Токио, попавших на 14-дневный карантин,

Оксана Скибан, Нур-Султан

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!