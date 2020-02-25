Четверть призывников не берут в армию из-за психических расстройств

Ежегодно в период призыва проходят медицинское освидетельствование более 200 тыс. призывников, из них 78-80 % призывников являются годными к воинской службе.

Самые распространенные заболевания среди призывников, негодных для службы в армии Казахстана, - психические расстройства и расстройства поведения. Об этом сегодня депутатам мажилиса сообщил заместитель министра обороны РК Бакыт Курманбаев, передает корреспондент zakon.kz.

Ежегодно в период призыва проходят медицинское освидетельствование более 200 тыс. призывников, из них 78-80 % призывников являются годными к воинской службе и только 20-22 % призывников признаются негодными к воинской службе (в том числе 9-10 % - временно негодные к воинской службе, т.е. нуждающиеся в лечении).

Данные показатели стабильные и устойчивые в течение последних лет, и свидетельствуют о достаточном резерве здорового молодого пополнения для призыва. В тоже время медицинскими комиссиями призывных пунктов допускаются случаи необоснованного призыва граждан на срочную воинскую службу. Так, из числа молодого пополнения, призванного на воинскую службу в 2019 году, в последующем признаны негодными к воинской службе по заболеваниям, не связанными с прохождениями воинской службы 24 военнослужащих (0,2 % от общего числа призванных) (в 2018 г. – 31, в 2017 г. - 22, в 2016 г. – 18, в 2015 г. - 9), - рассказал он.

По его словам, основными причинами необоснованного призыва военнослужащих являются:

- дефекты в работе врачей медицинских комиссий местных исполнительных органов, низкое качество медицинского освидетельствования кандидатов при призыве;

- трудность диагностики скрыто протекающих врожденных аномалий и приобретенных отклонений, без клинических проявлений, в связи с ограниченными возможностями обследования;

- преднамеренное сокрытие заболеваний призывниками до и во время призыва, недостаточное предварительное изучение кандидатов.

А в структуре заболеваемости военнослужащих срочной службы, признанных негодными к воинской службе по состоянию здоровья (полученными и не связанными с прохождением воинской службы), по нозологиям:

на 1-м месте - психические расстройства и расстройства поведения – 25,4 %;

на 2-м месте - болезни системы кровообращения и нервной системы – по 12,7 %;

на 3-м месте - болезни мочеполовой системы и органов пищеварения – по 10,4 %.

Основная причина психических и поведенческих расстройств, расстройств адаптации – это специфический диагноз, симптомы которого проявляются преимущественно в виде устойчивой негативной реакции на резкое и, как правило, стрессовое изменение привычной ситуации, неблагоприятное событие и так далее, - продолжил генерал-майор.

Наиболее частыми причинами стрессовых ситуаций у военнослужащих срочной службы являются:

- резкие изменения традиционного жизненного уклада (отдаленность от дома; напряженный повседневный режим, трудность приспособления ко времени приема пищи, сна, подъема, отдыха, необходимость ломать свои привычки, интересы, вкусы);

- переживание разлуки с родными и близкими;

- тяжелые физические нагрузки;

- сложности во взаимоотношениях (неуставные отношения);

- конфликты в семье.

Многие призывники оказываются не готовыми психологически к воинской службе. Резкая перемена жизненного статуса провоцирует негативные эмоции практически у всех призывников, но некоторые оказываются более подвержены психическим расстройствам. У таких людей в формировании психических расстройств, помимо стрессовых ситуаций начального периода воинской службы, большое значение имеют личностные особенности (недостаточный уровень самооценки, неуравновешенная психика, низкая стрессоустойчивость, переменчивый фон настроения и так далее), а также факторы до призывной жизни (наличие семейных, личных проблем и т.д.). Выявление данных факторов, провоцирующих развитие психических расстройств, на до призывном этапе, является задачей врачей-психиатров и психологов, - прокомментировал заместитель министра.

Он отметил, что факт призыва в ВС граждан, страдающих расстройствами психики, либо имеющими предпосылки к возникновению таковых, свидетельствует о неудовлетворительной работе врачей-психиатров призывных медицинских комиссий, МИО, психологов департаментов по делам обороны предварительного изучения призывников.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан

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