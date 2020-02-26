Ставший отцом в 96 лет 104-летний мужчина умер, решив покурить в постели

В 2010 году получил титул старейшего отца в мире, когда у него и его 60-летней жены родился сын.

Ставший самым старым отцом в мире житель индийского города Харкхода, штат Харьяна, умер в 104 года из-за того, что курил в кровати, сообщает zakon.kz со ссылкой на lenta.ru.

104-летний Рамджит Рагав (Ramjeet Ragav) в 2010 году получил титул старейшего отца в мире, когда у него и его 60-летней жены Шакунталы (Shakuntala) родился сын Викрамджит (Vikramjeet). Он побил собственный рекорд в 96 лет, когда в октябре 2012 года родился их второй сын Ранджит (Ranjeet).

В 2013 году его старший сын пропал. Его похитили, когда Шакунтала повезла его в больницу и заснула на скамейке. Спустя шесть месяцев жена забрала младшего ребенка и покинула Рагава. Она уехала, пока мужчины не было дома. Из-за стресса Рагав не мог есть. Он скучал по детям и заявлял, что лучше умереть, чем жить так.

11 февраля 2020 года сосед Рагава Сабодх (Subodh) услышал крики о помощи и прибежал к его дому. Из здания шел дым. Сабодх забежал внутрь и увидел соседа в огне. Оказалось, что он курил в кровати и случайно поджег простыни, из-за чего начался пожар.

Сосед быстро залил Рагава водой и отвез его на своем автомобиле в больницу, где врачи оказали пострадавшему первую помощь и направили его в другое медицинское учреждение. На следующий день в результате полученных ожогов Рагав скончался. Его кремировали 13 февраля.

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