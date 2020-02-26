Путинцева победила первую ракетку Бельгии на турнире WTA Premier

Призовой фонд турнира в Дохе составляет 2,9 миллиона долларов.

Казахстанская теннисистка Юлия Путинцева победила первую ракетку Бельгии Элизе Мертенс во втором круге серии WTA Premier в катарской Дохе, сообщает zakon.kz со ссылкой на 24.kz.

Игра прошла 25 февраля. Уступив в первом сете 4:6, Путинцева затем взяла две следующих партии - 6:3, 6:2. Теннисистки провели на корте два часа и две минуты.

В рейтинге WTA 25-летняя Путинцева идет на 32-м месте, а 24-летняя Мертенс - на 23-м. В личных встречах счет стал равным - 1:1. Впервые соперницы сыграли 8 февраля в матче Кубка Дэвиса, и тогда Мертенс победила со счетом 6:1, 7:6.

На старте турнира в Дохе Путинцева выбила венгерку Тимею Бабош (98-е место в рейтинге WTA). Соперница казахстанки по третьему кругу определяется в эти минуты в матче между девятой ракеткой мира Белиндой Бенчич из Швейцарии и россиянкой Анастасией Кудерметовой (38-я).

Отметим, что призовой фонд турнира в Дохе составляет 2,9 миллиона долларов, а участники играют на хардовом покрытии.

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