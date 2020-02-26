В нашей стране доступны все методы лечения туберкулеза.

Казахстан относится к числу немногих стран, который обеспечил бесплатный доступ к адекватному лечению больных туберкулезом с множественной лекарственной устойчивостью (МЛУ ТБ), сообщает zakon.kz.

Данный показатель сегодня у нас составляет 99,6% случаев при стандарте Всемирной организации здравоохранения – 85%. Как считает менеджер Глобального Фонда по борьбе со СПИДом, туберкулезом и малярией по компоненту туберкулез в Казахстане Шахимурат Исмаилов, наша страна является лидером по борьбе с туберкулезом.

- С 2016 в Казахстане для лечения туберкулеза с лекарственной устойчивостью внедряются новые препараты, рекомендованные ВОЗ, в том числе краткосрочные схемы лечения, которые позволяют добиться излечения туберкулеза в более короткие сроки, - говорит . Шахимурат Исмаилов. - Эффективность лечения больных туберкулезом в Казахстане - одна из самых высоких в мире.

В прошлом году среди впервые выявленных в нашей стране больных с чувствительным туберкулезом она составила 87,5% (стандарт ВОЗ - 85%), а МЛУ ТБ – 81,3% (стандарт ВОЗ - 75%).

На сегодняшний день также снижается заболеваемость среди детей. Речь идет о лицах до 18 лет - это по новой международной квалификации. Заболеваемость снизилась на пять процентов и составляет 11,4 случаев на сто тысяч населения.

- Для диагностики туберкулеза среди детей – это достаточно сложная форма диагностики - у нас на сегодня применяются общеизвестные методы и они ни в коем случае не взаимоисключающие, а применяются в дополнение друг к другу, - говорит директор Национального научного центра фтизиопульмонологии Министерства здравоохранения РК Малик Аденов. - Основным, широко распространенным методом является проба Манту, он очень прост в постановке и доступен для всего детского населения.

Если проба Манту положительная, то специалист смотрит, нужно ли дополнительно проводить исследование. И, в конечном счете, участковый врач-педиатр определяет, что делать в данной ситуации с ребенком – вести наблюдение, или профилактическое лечение, или если у ребенка обнаружена активная форма туберкулеза, назначить противотуберкулезное лечение. То есть решение о диагнозе и тактике лечения выносится после комплексного клинического обследования. Говоря об этом, Малик Аденов особо отметил, что сегодня все методы лечения туберкулеза в Казахстане доступны.

Торгын Нурсеитова

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