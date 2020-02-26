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Названа смертельная угроза тренировок

Для подавляющего большинства людей польза от аэробных тренировок перевешивает риски.

Фото : sigmatv.com.ua26 февраля 2020, 19:39

Американские ученые раскрыли смертельную угрозу чрезмерных физических нагрузок, передает zakon.kz со ссылкой на "Лента".

Они выяснили, что интенсивные аэробные упражнения могут способствовать внезапной остановке сердца, фибрилляции предсердий или инфарктам.

Исследователи проанализировали 300 научных работ и определили, что для подавляющего большинства людей польза от аэробных тренировок перевешивает риски. Для физически активных людей, а также обычных пешеходов риск сердечного приступа и внезапной смерти снижается до 50 процентов. Однако марафоны и триатлоны повышают вероятность сбоев в работе сердечно-сосудистой системы.

Среди участников в триатлоне почти 40 процентов инцидентов произошли у тех, кто впервые участвовал в состязании, что указывает на недостаточную тренировку или проблемы с сердцем. Половина кардиособытий происходила на последних 1,5 километра марафонов, поэтому специалисты рекомендуют поддерживать устойчивый темп бега. Кроме того, лучше постепенно увеличивать нагрузку, давая организму время на акклиматизацию.

Риск фибрилляции предсердий, распространенной формы аритмии, способствующей развитию инсульта, значительно снижается при умеренных упражнениях, но наиболее высок у людей, как ведущих сидячий образ жизни, так и занимающихся очень интенсивными тренировками, например, бегом на 100 километров в неделю.


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