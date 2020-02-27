Саудовская Аравия приостановила въезд паломников

Число жертв нового типа коронавируса в Китае достигло 2744.

Въезд в Саудовскую Аравию с целью умры и посещения аль-Масджид ан-Набави (Мечети Пророка) временно приостановлен. Об этом сообщается в Twitter МИД государства, сообщает zakon.kz.

Как сообщили в МИД, приостанавливается въезд по туристическим визам для граждан тех стран, в которых "распространение нового коронавируса представляет собой опасность".

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали ВОЗ о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2715, излечились свыше 29 тысяч.

Хадж является одним из пяти столпов, на которых основывается ислам. Паломничество к святым местам в Мекке предписано совершить хотя бы один раз в жизни каждому мусульманину. Хадж делится на большой и малый. Большой хадж совершается в посвященный этому месяц "зуль-хиджа" ("месяц паломничества"). В связи с тем, что мусульманский календарь является лунным, время совершения хаджа ежегодно меняется. Малый хадж (умра) мусульманин может совершить в любое время года.

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