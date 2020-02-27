Бердибек Сапарбаев встретился с жителями Сарысуского района

Село Саудакент до 1997 года являлось административным центром района, а после потери статуса столкнулось с проблемой пустующих площадей.

В ходе двухдневной поездки в Сарысуский район аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев ознакомился с деятельностью социально-культурных объектов, предприятий промышленности и коммунального сектора, провел встречи с жителями, выслушал просьбы и предложения, наметил пути их решения, сообщает zakon.kz.

Село Саудакент до 1997 года являлось административным центром района, а после потери статуса столкнулось с проблемой пустующих площадей. К примеру, сельская поликлиника совмещена с больницей, но и при этом уже более 20 лет остается законсервированным один из корпусов бывшей центральной больницы. В планах местной власти – передать его на баланс районного акимата и разместить здесь одно из социальных учреждений.

Аким области сообщил, что рассмотрит вопрос проведения капитального ремонта лечебного учреждения, поговорил с пациентами.

На состоявшейся в школе технического творчества встрече с сельчанами Б. Сапарбаев заверил, что социальная сфера будет развиваться и определил ближайшие приоритеты: ревизия земель, расширение поливных площадей, укрупнение крестьянских хозяйств, увеличение поголовья скота, развитие МСБ посредством предоставления микрокредитов и грантов.

Следующим объектом рабочей поездки стала расположенная вблизи Жанатаса ветровая электростанция мощностью 100 мегаватт и стоимостью 130 миллионов долларов США. В настоящее время установлены 20 из 40 ветротурбин, протянуты высоковольтные ЛЭП, заключен соответствующий договор с единым оператором KEGOC, после запуска объекта работой обеспечат 30 человек. В планах компании – строительство второй станции аналогичной мощности. Бердибек Сапарбаев заверил инвесторов, что проблем с предоставлением необходимого земельного участка не будет.

Российская компания "Еврохим Удобрения" продолжает строительство завода по выпуску минеральных удобрений, инвестиции составят 1 млрд. долларов, откроются более 900 постоянных рабочих мест.

В Сарысуском районе решена проблема аварийных и трехсменных школ, однако есть нехватка педагогических кадров. При посещении школы имени М.Ауэзова в селе Туркестан выяснилось, что свободны 23 вакансии учителей. Имея педагогический вуз, регион не должен испытывать подобных проблем, уверен аким области.

На встрече с жителями в сельском клубе ветеран Султан Алиев отметил, что здесь в мире и согласии проживают казахи и курды, три его невестки – казашки. Глава региона подчеркнул, что нужно больше проводить совместных культурно-спортивных мероприятий, особенно среди молодежи.

Пустующие многоквартирные дома - характерная проблема связанных с большой химией малых городов. Начиная с 2010 года в Жанатасе восстановлены 15 домов, построенные еще в 70-е годы прошлого века. На очереди – восстановление еще четырех. Акима области не устроила стоимость работ, которая в некоторых случаях доходит до полумиллиарда тенге. В прошлом году рядом с пустующими многоэтажками открыли общежитие для тех, кто ждет своей очереди на жилье. Аким региона пообщался с жителями, которые вполне довольны предоставленными условиями и качеством квартир.

Во время посещения очистных сооружений Жанатаса аким района Канатбек Мадибек рассказал о реализации многолетнего проекта по реконструкции канализационной сети, который завершится в мае текущего года. Теперь на очереди проект модернизации очистных сооружений стоимостью 2,6 млрд тенге.

Что касается благоустройства районного центра, планируется обустроить набережную вокруг озера, возвести музей, школу творчества и киноконцертный зал. Также в планах - обустроить территорию возле мечети, два моста и установить скульптуры трех великих казахских биев.

Бердибек Сапарбаев ознакомился с деятельностью соляной компании "Асыл туз" и обещал оказать содействие в вопросе строительства 1,1 км железнодорожных путей. Среди других проблем – предоставление карьера и ремонт дороги, по которой доставляется сырье. Во многом из-за этих трудностей предприятие не может выйти на полную мощность в 50 тысяч тонн соли в год, пока выпускают лишь половину от заявленного объема.

Здесь же глава региона встретился с турецкими инвесторами из компании Yildirim Holding, которые планируют построить завод по выпуску 400 тысяч тонн кальцинированной соды в год, вложить в экономику региона 325 миллионов долларов.

Также глава региона побывал в производственных помещениях центральной обогатительной фабрики ГПК "Каратау".

Встреча с активом района состоялась в доме культуры Жанатаса. Местные жители поднимали вопросы вредного влияния химических производств на окружающую среду и здоровье людей, качества питьевой воды, высоких цен на продукты, восстановления жилого фонда, выплаты пособий по инвалидности.

- Мы должны максимально использовать имеющийся потенциал для улучшения благосостояния граждан, роста экономики и решения социальных задач. Особое место в развитии района занимают крупные промышленные предприятия "Еврохим Удобрения" и "Казфосфат", которые проявляют свою социальную ответственность. Цены на продукты растут, потому что мы сами мало производим. Сельчане в первую очередь должны озаботиться решением задачи обеспечения как себя, так и всей области собственным продовольствием. Нужно активнее прибегать к помощи различных госпрограмм, сегодня кредиты можно получить под очень низкие проценты и начать собственное дело. Мы будем держать на контроле соблюдение промышленными предприятиями экологических норм, защита здоровья граждан – первостепенная задача власти. Акимам необходимо чаще проводить встречи с населением. Государство должно слышать и реагировать на запросы граждан. Это поручение Главы государства. Отчеты акимов не должны быть пустой формальностью, они должны отвечать на наиболее острые вопросы граждан, – заключил глава региона.

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