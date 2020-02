Движущиеся пиктограмы представил оргкомитет Токио-2020

В Японии продолжается подготовка к Олимпийским играм-2020, старт которых запланирован на 24 июля. Организаторы опубликовали движущиеся пиктограммы всех видов спорта, которые будут представлены в программе Олимпиады в Токио-2020, передает zakon.kz.

Представленные в современном анимированном дизайне пиктограммы отражают современную эпоху и удовольствие от посещения мероприятий, как на площадках, так и по телевидению.

По сообщениям оргкомитета Токио-2020 новые кинетические эквиваленты восхваляют наследие прошлых Олимпийских и Паралимпийских игр, подчеркивая при этом, что "Токио-2020" будет самыми инновационными Играми в истории.

Кинетические спортивные пиктограммы будут использоваться для изображения отдельных видов спорта на соревнованиях и во время трансляции мероприятий. Они также будут использоваться на веб-сайте "Токио 2020" и в социальных сетях, а также на цифровых табло с целью показать миру некоторые из более инновационных технологий Японии.

