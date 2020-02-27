Движущиеся пиктограмы представил оргкомитет Токио-2020

50 пиктограмм охватывают 33 олимпийских вида спорта.

В Японии продолжается подготовка к Олимпийским играм-2020, старт которых запланирован на 24 июля. Организаторы опубликовали движущиеся пиктограммы всех видов спорта, которые будут представлены в программе Олимпиады в Токио-2020, передает zakon.kz.

Представленные в современном анимированном дизайне пиктограммы отражают современную эпоху и удовольствие от посещения мероприятий, как на площадках, так и по телевидению.

For the first time in Games history, #Tokyo2020 has created kinetic sport pictograms! #Tokyo2020 has created the first animated pictograms to highlight just how dynamic, innovative, and special this Games will be! ✨#UnitedByEmotion @Olympics @Paralympics pic.twitter.com/NFw8uhFaU2 — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 26, 2020

По сообщениям оргкомитета Токио-2020 новые кинетические эквиваленты восхваляют наследие прошлых Олимпийских и Паралимпийских игр, подчеркивая при этом, что "Токио-2020" будет самыми инновационными Играми в истории.

Впервые в истории Олимпийских и Паралимпийских игр мы взялись за анимацию спортивных пиктограмм. На их создание ушло более года, при участии стольких людей, которые помогли нам добавить движение к статическим пиктограммам, которые были разработаны командой во главе с графическим дизайнером Масааки Хиромура. Новые кинетические спортивные пиктограммы расширят привлекательность каждого вида спорта за счет красивых и легко передаваемых выражений. Я надеюсь, что они скрасят каждое из событий и, хотя они являются творением Игр Токио 2020, я надеюсь, что они будут переданы будущим Играм в качестве наследия для будущего, а также вдохновляющим видео-дизайнерам в других странах, - сказал в интервью сайту МОК японский дизайнер Кота Игути.

Кинетические спортивные пиктограммы будут использоваться для изображения отдельных видов спорта на соревнованиях и во время трансляции мероприятий. Они также будут использоваться на веб-сайте "Токио 2020" и в социальных сетях, а также на цифровых табло с целью показать миру некоторые из более инновационных технологий Японии.

5️⃣ Minutes 5️⃣5️⃣Kinetic Sport Pictograms#RT and let us know which one is your favourite in the comments below! ????



Another historic first for #Tokyo2020 and the @Olympics and @Paralympics Games. ✨#UnitedByEmotion 5 Minutes Well Spent pic.twitter.com/hirDqAsGCz — #Tokyo2020 (@Tokyo2020) February 26, 2020

Напомним, что статические спортивные пиктограммы были впервые представлены на Играх в Токио в 1964 году и возникли в связи с необходимостью визуального общения со все более интернациональной группой спортсменов и зрителей. Спортивные пиктограммы "Токио-2020", представленные в 2019 году, призваны тонко передать особенности и атлетизм каждого вида спорта, а также художественно подчеркнуть динамизм спортсменов.





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