МИД пытается решить вопрос с телом умершей в Южной Корее казахстанки

Учитывая финансовые трудности семьи, посольством было направлено письмо в клинику с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льгот или скидки.

На брифинге в министерстве иностранных дел РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров прокомментировал смерть казахстанки в городе Пусан, передает корреспондент zakon.kz.

Мы в курсе. Она умерла от болезни. По информации посольства Казахстана в Корее 21 февраля в консульский отдел посольства с заявлением обратился гражданин РК - ее муж, с заявлением провести госрегистрацию смерти своей супруги, которая скончалась в городе Пусан после продолжительной болезни. В соответствии со стандартами оказания госуслуг консульским отделом была незамедлительно выполнена работа по регистрации смерти казахстанской гражданки, - сказал Смадияров.

По его словам, уже 25 февраля в посольство поступило дополнительное обращение супруга умершей с просьбой оказать финансовую помощь для оплаты в местную клинику за оказанные услуги суммы 45 млн корейских вон, это около 40 тысяч долларов США.

"На погашение долгов граждан РК за медуслуги в бюджете загранучреждений и МИД финансирование не предусматривается. Однако, учитывая финансовые трудности данной семьи, посольством было направлено письмо в клинику с просьбой рассмотреть вопрос о предоставлении льгот или скидки. Многие наши граждане, когда едут за границу на лечение, перед тем, как проходить лечение, подписывают договор с клиникой, где четко указываются обязательства сторон. Им необходимо придерживаться этих обязательств и по максимуму выполнять их, - заключил официальный представитель ведомства.

Как сообщалось ранее, казахстанка Ирина Ким умерла в южнокорейской клинике. Сейчас зарубежные врачи не отдают тело женщины родственникам, потому что они должны за ее лечение 46 тысяч долларов. Семья обратилась за помощью в МИД.

Оксана Скибан, Нур-Султан

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