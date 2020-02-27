Мать подозревают в убийстве дочери в Туркестанской области

Пенсионерку арестовали.

В Сарыагашском районе мать-пенсионерка и дочь поругались из-за денег. Все закончилось смертью дочери, передает zakon.kz.

15 февраля в полицию поступило сообщение от скорой помощи о том, что найден труп. Следственно-оперативная группа установила, что погибшая получила ножевые ранения во время ссоры с матерью.

Выяснилось, что женщина пришла домой к матери и попросила у нее 20 тыс тенге. Мать отказалась дать денег. Разозленная дочь схватила нож и ударила им мать. Пенсионерке удалось отобрать нож и нанести дочери телесные повреждения. В итоге дочь скончалась, сообщили в пресс-службе полиции Туркестанской области.

Пенсионерку арестовали. Назначены экспертизы. Начато досудебное расследование по статье "Убийство".

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