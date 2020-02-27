У гражданки Украины обнаружили коронавирус

Состояние ее - не критическое.

Первая украинка заразилась коронавирусом в Италии, сообщает zakon.kz.

Гражданка Украины, у которой накануне подтвердили коронавирусную инфекцию, находится в инфекционном отделении больницы "Котуньо" в Неаполе. Состояние ее - не критическое, родственников гражданки, которых она посещала, перевели на карантин, - сообщил УНН директор Департамента консульской службы МИДа Украины Сергей Погорельцев.

Всего в Неаполе два случая подтверждено на инфекцию.

Одна из них - украинка, 26 лет, работает на севере в Кремоне, приехала на юг. Навещала родителей в Чиленто в (провинции - ред.) Салерно, положительный результат на коронавирус должен быть окончательно подтвержден клиникой "Спалланцани" в Риме, - сообщил Погорельцев.

Власти Китая 31 декабря 2019 года проинформировали Всемирную организацию здравоохранения о вспышке неизвестной пневмонии в городе Ухань в центральной части страны (провинция Хубэй). Специалисты установили возбудителя болезни - это новый коронавирус. ВОЗ признала вспышку чрезвычайной ситуацией международного значения и дала заболеванию официальное название - COVID-19. Число зараженных в материковом Китае уже превысило 78 тысяч человек, скончались 2744, излечились свыше 32 тысяч. Случаи заражения за пределами КНР зафиксированы, по последним данным ВОЗ, в 37 странах, число зараженных достигло 2918, скончались 44 человека.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!