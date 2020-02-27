Фабрика по производству iPhone деньгами заманивает работников обратно

Согласно местным сообщениям в South China Morning Post, новым сотрудникам на огромной фабрике Foxconn в Чжэнчжоу предлагается 7 000 юаней ($ 995, более 377 тыс. тенге), чтобы вернуться на работу.

Как сообщают СМИ, крупнейшая в мире фабрика по производству iPhone предлагает бонусы в размере 1000 долларов, чтобы заманить работников после закрытия из-за коронавируса, передает zakon.kz.

Издание businessinsider.com пишет, что крупнейший в мире производитель iPhone предлагает работникам надбавки в два с лишним раза больше месячной зарплаты, чтобы побудить их выйти на работу, постепенно открывая фабрики компании.

Производитель iPhone Foxconn был вынужден закрыть свои китайские фабрики из-за вспышки коронавируса. В какой-то момент компания даже переключилась на производство масок для лица и медицинской одежды.

В четверг Foxconn объявила, что ее заводы постепенно возобновляют работу, и компания пытается применить несколько смелых уловок, чтобы увеличить рабочую силу.

Согласно местным сообщениям в South China Morning Post, новым сотрудникам на огромной фабрике Foxconn в Чжэнчжоу предлагается 7 000 юаней ($ 995, более 377 тыс. тенге), чтобы вернуться на работу.

В одном местном новостном сайте говорится, что бонус рассчитывается в шахматном порядке: работники получают 3000 юаней (161 тыс. тенге) после 60 дней работы и 4000 (215 тыс. тенге) после 90 дней. SCMP отмечает, что это является огромным стимулом для заводских работников в Чжэнчжоу, так как интервью в прошлом году показали, что их средняя месячная зарплата составляла от 2000 до 3000 юаней.

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