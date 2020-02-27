В Жамбылской области проходит Агрохимический форум Азии

Всего в работе форума участвуют более 500 делегатов.

В Таразе начал работу 8-й Агрохимический форум Азии с участием сельхозформирований и заводов-производителей минеральных удобрений из Казахстана, России, Украины, Беларуси, Узбекистана, Кыргызстана, Таджикистана, Афганистана, Литвы. Всего в работе форума участвуют более 500 делегатов, сообщает zakon.kz.

Мероприятие пятый год подряд проходит в Жамбылской области, центре развития химической индустрии страны, располагающим одним из самых больших в мире фосфоритовым бассейном. Проведение форума инициировано крупнейшими производителями минеральных удобрений – ТОО "Казфосфат", АО МХК "ЕвроХим", АО "КазАзот" и информационно-аналитической компанией "Маркер Групп".

По словам генерального директора ТОО "Казфосфат" Мукаша Искандирова, главная цель - повышение с помощью агрохимической отрасли плодородия почвы, урожайности и рентабельности сельскохозяйственного производства, увеличение внутреннего потребления агрохимической продукции в АПК.

Только вместе мы сможем изменить систему агрохимического комплекса, - отметил М.Искандиров.

В работе форума принял участие аким Жамбылской области Бердибек Сапарбаев, который выступил с приветственной речью.

75 процентов запасов полезных ископаемых для химической отрасли сосредоточены в Жамбылской области, 30 процентов экспорта промышленной продукции приходится на заводы ТОО "Казфосфат". Агрохимия играет ключевую роль в развитии современного сельского хозяйства, надеюсь, что данный форум придаст импульс развитию аграрно-промышленного комплекса страны, - обратился к делегатам Б. Сапарбаев.

Глава жамбылского крестьянского хозяйства Хамитулла Байназаров поднял проблему увеличения размеров субсидий на приобретение минеральных удобрений для выращивания сахарной свеклы, семян, получения их не осенью, а перед весенним севом.

Председатель правления ассоциации "Казахстанский деловой совет АПК" Арман Евниев подробно рассказал о стратегической инициативе "Агроиндустриальный Казахстан 2030", главная цель которой – доведение до 2030 года производительности АПК до уровня 30 стран с наилучшими показателями.

Глава жамбылского региона поддержал озвученную А.Евниевым идею создания региональных кластеров.

В нашей области более 18 тысяч крестьянских хозяйств, имеющих по 5-10 гектаров. У них нет оборотных средств, возможности закупать технику, качественные семена и удобрения. Мы будем работать над их укрупнением, созданием кооперативов, - акцентировал Б. Сапарбаев.

Агрохимический форум дает возможность обсудить важнейшие вопросы развития и популяризации передовых методов ведения агропромышленного и агрохимического бизнеса, современных систем применения удобрений и развития агрономической науки.

Форум завершит свою работу завтра экскурсионным туром для делегатов.

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