Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Казахстанка выиграла Кубок Европы по фристайлу-могул

Анастасия Городко стала победительницей по итогам девяти стартов, набрав в общем зачете 1 450 очков.

Фото : nege.kz27 февраля 2020, 18:22

Казахстанка Анастасия Городко стала победительницей Кубка Европы по фристайлу-могул, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Чемпионат проводился в Тайвалкоски (Финляндия). Казахстанка стала победительницей по итогам девяти стартов, набрав в общем зачете 1 450 очков.

Второе место заняла Жанеке Бергхуис из Нидерландов - 750. Третье место осталось за Фантин Дегрут из Франции - 644.

Всего в активе Городко 15 подиумов в сезоне. 11 раз она была первой, три раза второй и один раз заняла третье место.

Отметим, что другая казахстанка - Олеся Граур - финишировала в Кубке Европы с шестым результатом - 506 очков.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты