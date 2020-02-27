Казахстанка выиграла Кубок Европы по фристайлу-могул

Анастасия Городко стала победительницей по итогам девяти стартов, набрав в общем зачете 1 450 очков.

Казахстанка Анастасия Городко стала победительницей Кубка Европы по фристайлу-могул, сообщает zakon.kz со ссылкой на Olympic.kz.

Чемпионат проводился в Тайвалкоски (Финляндия). Казахстанка стала победительницей по итогам девяти стартов, набрав в общем зачете 1 450 очков.

Второе место заняла Жанеке Бергхуис из Нидерландов - 750. Третье место осталось за Фантин Дегрут из Франции - 644.

Всего в активе Городко 15 подиумов в сезоне. 11 раз она была первой, три раза второй и один раз заняла третье место.

Отметим, что другая казахстанка - Олеся Граур - финишировала в Кубке Европы с шестым результатом - 506 очков.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!