Число вылечившихся от коронавируса в Китае превысило 36 тысяч человек

За последние сутки по всей стране были выявлены 327 новых случаев заражения.

Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в материковом Китае достигло 78 824 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Из них 2788 скончались, свыше 36 тысяч излечились и выписаны из больниц, следует из сообщения государственного комитета по здравоохранению.

Государственный комитет по вопросам здравоохранения получил от 31 провинции (районов, городов центрального подчинения) информацию о 78 824 подтвержденных случаях заражения новым типом коронавируса, в том числе в настоящий момент болеют 39 919 человек (7 952 человека находятся в тяжелом состоянии), 36 117 человек выписаны из больниц, 2 788 скончались, - говорится в сообщении госкомитета.

За последние сутки по всей стране были выявлены 327 новых случаев заражения, из больниц выписали 3622 человека, скончались 44 (из них 41 – в провинции Хубэй), зарегистрировано еще 452 случаев с подозрением на коронавирус.

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