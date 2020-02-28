Из-за гололеда и метели в ВКО отменили занятия в школах

Отменяются занятия у учащихся с 1 по 11 классы 1 смены.

Фото : 24kz

В Восточном Казахстане из-за гололеда и метели отменены занятия в школах, сообщает zakon.kz. По информации управления образования, 28 февраля в Усть-Каменогорске и Семее из-за гололеда отменяются занятия учащихся в первого по 11-й класс первой смены, – говорится в сообщении ДЧС ВКО.

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