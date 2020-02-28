Из-за гололеда и метели в ВКО отменили занятия в школах
Отменяются занятия у учащихся с 1 по 11 классы 1 смены.
Фото : 24kz28 февраля 2020, 07:48
В Восточном Казахстане из-за гололеда и метели отменены занятия в школах, сообщает zakon.kz.
По информации управления образования, 28 февраля в Усть-Каменогорске и Семее из-за гололеда отменяются занятия учащихся в первого по 11-й класс первой смены, – говорится в сообщении ДЧС ВКО.
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5009399-f2bb556d0727eb8033b68f6084e4cf88
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...