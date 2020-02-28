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В Туркменистане оштрафовали женщину за ношение маски от коронавируса

В залог оплаты полицейские оставили паспорт женщины.

Фото : novostipmr28 февраля 2020, 08:07

В Ашхабаде 24 февраля полицейский патруль задержал женщину за то, что она шла в медицинской маске, сообщает zakon.kz со ссылкой на NEWS.ru.

Как сообщаю "Хроники Туркменистана", когда вечером женщина возвращалась домой, ее остановили полицейские и попросили паспорт под предлогом проверить прописку. С пропиской все было нормально, однако командиру патруля не понравилось, что женщина была в маске.

Ты не доверяешь тем мерам, которые принимает правительство против вируса? Мы и наше руководство маски не носят, почему ты в ней? – спросил полицейский и добавил, что люди в масках сеют панику.

Задержанная ответила, что она лишь выполняет рекомендации медиков, но ее доставили в отделение полиции и оштрафовали на 249 манатов (около 26 тыс тенге). Штраф требовалось оплатить через банк. В залог оплаты полицейские оставили паспорт женщины.

На следующее утро, когда женщина оплатила штраф и предъявила квитанцию, ей вернули паспорт.


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