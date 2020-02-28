Головкин выложил фотографию с сыном на матче НХЛ 

Его сын увлекается хоккеем.

Геннадий Головкин посетил со своим сыном матч Национальной хоккейной лиги между "Лос-Анджелес Кингз" и "Питтсбург Пингвинз", сообщает zakon.kz.

Его сын увлекается хоккеем.

Прошлая ночь. Хоккейный матч с моим мальчиком, — написал он на своей странице в Instagram.

"Питтсбург Пингвинз" проиграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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