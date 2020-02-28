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Головкин выложил фотографию с сыном на матче НХЛ 

Его сын увлекается хоккеем.

Фото : gggboxing28 февраля 2020, 09:26

Геннадий Головкин посетил со своим сыном матч Национальной хоккейной лиги между "Лос-Анджелес Кингз" и "Питтсбург Пингвинз", сообщает zakon.kz.

Его сын увлекается хоккеем.

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Having fun watching my son’s game at President Day Tournament #hockeydad Выходные с сыном ????

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing) 16 Фев 2020 в 9:03 PST

Прошлая ночь. Хоккейный матч с моим мальчиком, — написал он на своей странице в Instagram.

"Питтсбург Пингвинз" проиграл "Лос-Анджелес Кингз" в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1.

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About last night. Hockey game with my boy #gokingsgo #hockeydad #kings #penguins

Публикация от Gennadiy Golovkin | GGG (@gggboxing) 27 Фев 2020 в 9:07 PST


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