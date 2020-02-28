Байбек встретился с сельчанами Кызылординской области

Он выслушал их жалобы.

По поручению Елбасы первый зампред партии Nur Otan Бауыржан Байбек продолжает объезд регионов. Накануне в Кызылординской области он встретился с жителями Шиелинского и Жанакорганского районов, передает zakon.kz.

Основу сельского хозяйства региона преимущественно составляет рисоводство. На встрече с руководством "Nur Otan" в селе Шиели главами крестьянских хозяйств были подняты вопросы субсидирования отрасли, ее диверсификации и расширения площади орошаемых земель. Первый зампред партии отметил, что решение обозначенных вопросов найдет отражение в разрабатываемых 5-летних программах развития данных районов.

Одной из первоочередных задач жители также ставят реконструкцию стратегического гидроузла Айтек, обеспечивающего поливной водой свыше 16 тыс. га посевов риса. По словам руководства комитета водных ресурсов профильного министерства, в этом году после разработки ПСД планируется начать ремонт гидросооружения. За темпами работ вместе с сельчанами будет следить партия Nur Otan, - написал в своем Twitter Бауыржан Байбек.

В ходе рабочей поездки по региону первый зампред встретился с жителями аула Бирлик Жанакорганского района. Основная проблема населенного пункта, где проживает порядка 2,7 тысяч человек, отсутствие централизованного газоснабжения.

Партия Nur Otan проводит мониторинг исполнения поручений Елбасы по улучшению качества населения в регионах. В прошлом году на Съезде Нурсултан Назарбаев поставил задачу охватить в ближайшие несколько лет газоснабжением более 1 млн. казахстанцев, инициировав партийный проект "Құтты мекен". По данным местных властей, для обеспечения газом более 400 жилых домов проведены проектно-изыскательские работы, выделены средства на разработку ПСД. Обеспечить село газом намерены в 2021 году", - сказал он.

В свою очередь сельчанами был поднят и другой социальный вопрос - нехватка мест в единственном на весь аул детском саду. Дошкольное учреждение "Қызғалдақ", построенное еще в 1974 году, рассчитано лишь на 65 мест. При этом в очереди сейчас стоят еще 115 детей. Как заверил аким региона, уже весной в рамках государственно-частного партнерства будет начато строительство нового здания для детского сада. Закончить обещают до конца года. Первый зампред партии добавил, что "Nur Otan вместе с жителями будет следить за сроками и, самое главное, качеством проводимых работ.

В этот же день Бауыржан Байбек провел несколько встреч с активными членами партии и новыми сторонниками Nur Otan. Уже вечером первый зампред посетил организованный при поддержке партии финал республиканского айтыса "Абай жолымен", приуроченного к 175-летию Абая Қунанбаева.

Стоит отметить, что вот уже несколько месяцев по поручению Елбасы партией Nur Otan совместно с центральными и местными исполнительными органами ведется работа по подготовке новых программ развития районов, городов и областей на ближайшие 5 лет, где будут отражены конкретные потребности граждан в каждом отдельном регионе с учетом местной специфики. В рамках этой работы руководство партии Nur Otan объезжает регионы, чтобы даже самые отдаленные районы и села страны.

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