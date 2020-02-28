Незаконное повышение тарифов расследуют в Павлодарской области

В результате необоснованного повышения тарифа коммерческим предприятиям города Экибастуз и других регионов причинен материальный ущерб на общую сумму около 150-ти миллионов тенге.

Антикоррупционной службой Павлодарской области расследуется уголовное дело в отношении экс-руководителя областного Департамента по регулированию естественных монополий и других лиц по факту злоупотребления должностными полномочиями, передает zakon.kz.

Установлено, что указанным Департаментом в качестве чрезвычайной регулирующей меры незаконно утверждался тариф на услуги субъекта естественных монополий, тогда как фактически основания для его повышения отсутствовали, - сообщили в Антикоррупционной службе.

Как отметили в ведомстве, в результате необоснованного повышения тарифа коммерческим предприятиям города Экибастуз и других регионов причинен материальный ущерб на общую сумму около 150-ти миллионов тенге.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!