Умер конструктор истребителя Су-34

В последние годы жизни Мартиросов прорабатывал дальнейшие технические улучшения Су-34.

В Москве умер советский и российский авиаконструктор Роллан Мартиросов, спроектировавший многофункциональный истребитель бомбардировщик Су-34, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Двадцать седьмого февраля на 85-м году жизни скончался Герой труда Российской Федерации, главный конструктор Су-34 Роллан Гургенович Мартиросов, - сказал собеседник агентства.

Дата и место похорон на данный момент неизвестны.

Су-34 (изделие "Т-10В", по кодификации НАТО: Fullback — "Защитник") — российский многофункциональный сверхзвуковой истребитель-бомбардировщик, предназначенный для нанесения ударов авиационными средствами поражения по наземным целям противника в оперативной и тактической глубине в условиях сильного противодействия средствами противовоздушной обороны противника и применения современных средств радиоэлектронной борьбы, поражения воздушных целей противника днем и ночью в простых и сложных метеорологических условиях.

По своим боевым возможностям Су-34 относится к поколению 4++ и позволяет осуществлять выполнение основных боевых задач без сопровождения истребителями прикрытия ввиду высоких боевых качеств, позволяющих вести самостоятельно маневренный воздушный бой с любыми существующими истребителями противника на равных условиях.

Роллан Гургенович Мартиросов - авиаконструктор, Герой Труда Российской Федерации родился 6 октября 1935 года в Москве.

В 1959 году окончил Московский авиационный институт. Тогда же начал трудовую деятельность в ОКБ-51 Министерства авиационной промышленности СССР, в отделе перспективных проектов.

В период 1962—1963 годы возглавлял разработку вертикально взлетающего бомбардировщика.

В 1985 году назначен техническим руководителем работ по установлению мировых рекордов на самолете П-42, которые увенчались установлением 27 мировых рекордов.

В 1991 году вступил в должность главного конструктора фронтового бомбардировщика Су-34 (самолет уже проходил летные испытания с 13.04.1990).

В 2017 году Министерство обороны РФ получило 16 новых Су-34; их общее количество в ВКС РФ составило 110 самолетов.

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