В преддверии Дня благодарности в Караганде вручили ключи от квартир

В нем приняли участие аким области Женис Касымбек, представители этнокультурных объединений, волонтеры, спортсмены и другие.

В канун Дня благодарности меценаты Карагандинской области помогли решить некоторым семьям жилищный вопрос, передает zakon.kz.

По информации пресс-службы акима области, ключи и подарки вручили на мероприятии "Қазақстан - достық пен бейбітшілікбесігі". В нем приняли участие аким области Женис Касымбек, представители этнокультурных объединений, волонтеры, спортсмены и другие.

Дорогие земляки, в преддверии весны хочу поздравить вас с этим замечательным праздником! Четыре года назад по инициативе Первого Президента Нурсултана Назарбаева основан этот замечательный день. В этом году мы будем праздновать большие события - это 175 лет великому казахскому мыслителю, акыну Абаю Кунанбаеву, 75 лет Победе в Великой Отечественной войне.Практически у каждого из нас в семье есть участники этой войны, есть ветераны тыла. Сегодня и здесь присутствуют наши ветераны, мы их благодарим за Победу. Также в этом году 25 лет Ассамблее народа Казахстана. Всех поздравляю с наступающими праздниками, желаю всем благополучия и выражаю слова благодарности, - сказал аким Карагандинской области Женис Касымбек.

Предприниматель Бекзат Алтынбеков принял челлендж #жақсылықжасапжарысайық от бизнесменов из Нур-Султана и вручил ключи от квартиры инвалиду I группы Арайлым Алдамкуловой, которая одна воспитывает двоих детей.

Я принял эту эстафету доброты от предпринимателей Нур-Султана. Суть этого челленджа - подарить квартиру нуждающимся. Каждая семья в Казахстане должна иметь свое жилье. И мы, меценаты и предприниматели, должны в этом помогать. Это наш долг перед обществом. Я с удовольствием принимаю участие в этом челлендже. И в преддверии Дня благодарности хочу вручить ключи от двухкомнатной квартиры матери-одиночке из Жезказгана. И этот челлендж передаю предпринимателям из Балхаша, - говорит Бекзат Алтынбеков.

Я очень рада, что в такой день стала обладательницей своего жилья. Много лет снимала квартиру, одна воспитываю двоих детей. Но теперь у нас есть свое жилье, - поделилась радостью Арайлым Алдамкулова.

Также на празднике директор ТОО "ККК "Инжиниринг" Александр Кик вручил ключи от однокомнатной квартиры заслуженному мастеру спорта Республики Казахстан АблайхануЖусупову. А глава крестьянского хозяйства, член Ассамблеи народа Казахстана Шамиль Осин, вручил спортсмену сертификат на 700 тысяч тенге на приобретение бытовой техники.

От имени АНК поздравил всех с Днем благодарности председатель Областного чечено-ингушского национально-культурного центра "Вайнах" УвайсДжанаев.Он вручил воспитаннице детского дома Елизавете Седышевой казахский национальный музыкальный инструмент кобыз.

Поздравляю всех с Днем благодарности! Желаю здоровья, счастья, мира и процветания нашей Родине - Казахстану. "Помни и гордись своей историей!" - один из основных посылов Дня благодарности. В середине XX столетия десятки народов подверглись насильственной депортации в казахские степи. И воспоминания тех, кто прошел через этот ужас, говорят о великих примерах гуманизма, сострадания и самопожертвования казахов. Благодаря этой помощи здесь выжило наше старшее поколение, сегодня выросло и воспиталось новое. И в преддверии такого праздника мы бы хотели преподнести подарок Елизавете Седышевой от имени членов АНК - казахский национальный инструмент кобыз. Знаем, о нем она мечтала очень давно, - сказал Увайс Джанаев.

В завершение мероприятия был представлен фильм "Жерұйық". Народная драма Сламбека Тауекела посвящена всем эмигрантам мира и является своеобразной благодарностью священной казахской земле, ставшей родиной для всех, кто оказался в этих краях.

В рамках празднования Дня благодарности также был дан старт празднованию 75-летия Победы. Приглашенным ветеранам были вручены цветы, картины и праздничные корзины.

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