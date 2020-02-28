Создать Аграрный телеканал предлагают в Казахстане
Одна из главных проблем развития сельских населенных пунктов – это отсутствие информации - сенатор.
Фото : inozpress28 февраля 2020, 17:31
На парламентских слушаниях в Сенате, посвященных проблемам агропромышленного комплекса, депутат Дуйсенгазы Мусин предложил создать специализированный Агарный телеканал, передает zakon.kz.
Он считает, что одна из главных проблем развития сельских населенных пунктов – это отсутствие информации.
Сельские труженики должны быть информированы о передовых технологиях, мерах государственной поддержке, изменениях в законодательстве, рыночном маркетинге, - сказал сенатор.
Он также отметил, что отрасль необходимо пропагандировать и поэтому важную роль играют видеосюжеты и программы, рассказывающие о новшествах в науке, передовом опыте, образе трудового человека.
В этой связи считаем необходимым создать специализированный аграрный телеканал, - заключил сенатор.
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