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Создать Аграрный телеканал предлагают в Казахстане

Одна из главных проблем развития сельских населенных пунктов – это отсутствие информации - сенатор.

Фото : inozpress28 февраля 2020, 17:31

На парламентских слушаниях в Сенате, посвященных проблемам агропромышленного комплекса, депутат Дуйсенгазы Мусин предложил создать специализированный Агарный телеканал, передает zakon.kz.

Он считает, что одна из главных проблем развития сельских населенных пунктов – это отсутствие информации.

Сельские труженики должны быть информированы о передовых технологиях, мерах государственной поддержке, изменениях в законодательстве, рыночном маркетинге, - сказал сенатор.

Он также отметил, что отрасль необходимо пропагандировать и поэтому важную роль играют видеосюжеты и программы, рассказывающие о новшествах в науке, передовом опыте, образе трудового человека.

В этой связи считаем необходимым создать специализированный аграрный телеканал, - заключил сенатор.


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