Девочка из Актау за день покорила казахстанцев

Девочка поделилась с незнакомцем карманными деньгами.

В пятницу в казнете стали активно распространять видео со школьницей, которая дала свои карманные деньги мужчине, просящему милостыню. Этот поступок тронул сердца казахстанцев. Журналисты нашли эту девочку и ее маму Динару Карабалину, передает zakon.kz.

Сабина Кенгесбаева учится во втором классе средней школы №5 Актау.

Корреспонденты Lada.kz пообщались с мамой Сабины.

Мы живем в большой семье: папа, мама и пятеро детей. Супруг занимается своей маленькой типографией, я — домохозяйка. Мы сами каждый раз даем милостыню нуждающимся, видимо, дочь взяла с нас пример. Вообще она лидер по характеру. Многие ее друзья прислушиваются к ней. В тот день она отдала мужчине 70 тенге, - рассказала Динара Карабалина.

Мама девочки отметила, что деньги, которые девочке родители дают на карманные расходы, она также откладывает, чтобы купить себе планшет.

"Задача каждого человека — помогать ближнему. У нас дома есть копилка для садака. Каждый день дети и я кладём туда деньги. В конце месяца отдаем накопленное нуждающимся или в мечеть", - поделилась Динара Карабалина.

О девочке рассказала и директор школы Алмажай Раимбердиева.

Ее поступок - настоящий пример и для детей, и для нас - взрослых. Девочка очень скромная. Всегда подготовлена к урокам, а также участвует во всех мероприятиях. Все это идет из семьи, родители ее большие молодцы. И само ее решение помочь нуждающемуся мужчине — это результат воспитания семьи, - рассказала директор школы.

Автор видеоролика Есенгали Ибадилаев рассказал, что в тот день находился на работе, но не мог упустить шанс снять доброе дело на видео.

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