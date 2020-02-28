В НОК Казахстана отреагировали на ситуацию вокруг коронавируса

У национальных сборных команд пересматриваются графики выездов на зарубежные учебно-тренировочные сборы и соревнования.

Национальный Олимпийский комитет предпринимает максимальные меры для обеспечения безопасности отечественных спортсменов. В олимпийском ведомстве страны создан ситуационный штаб по защите от коронавируса, передает zakon.kz.

У национальных сборных команд пересматриваются графики выездов на зарубежные учебно-тренировочные сборы и соревнования, - сообщили в НОК.

Напомним, сегодня глава государства Касым-Жомарт Токаев поручил принять исчерпывающие меры с целью защиты здоровья граждан Казахстана. В связи с этим, глава Национального Олимпийского комитета Казахстана Тимур Кулибаев заявил об усилении контроля за обеспечением безопасности национальных сборных команд.

Для Национального Олимпийского комитета страны главным приоритетом является, прежде всего, здоровье наших спортсменов. Помимо обычных мер предосторожности, необходимо усилить меры безопасности. У нас с национальными федерациями должна быть общая и твёрдая позиция в отношении превентивных мер в целях нераспространения коронавируса и защиты казахстанских атлетов. В этой ситуации нельзя ждать, нужно действовать на опережение, - сказал президент НОК Казахстана Тимур Кулибаев.

По поручению главы НОК, создан ситуационный штаб, в который вошли также сотрудники различных ведомств. Главной задачей штаба является проведение ежедневного мониторинга, разработка дополнительных рекомендаций по обеспечению безопасности казахстанских спортсменов и принятию срочных мер при необходимости.

28 февраля в штаб-квартире НОК Казахстана прошло совещание с государственными тренерами и представителями национальных федераций под председательством генерального секретаря НОК Сакена Мусайбекова и вице-президента Андрея Крюкова. Национальным федерациям было рекомендовано пересмотреть график участия казахстанских команд в зарубежных учебно-тренировочных сборах и соревнованиях.

По поручению президента НОК Казахстана, необходимо пересмотреть график зарубежных выездов казахстанских атлетов национальных сборных, держать на ежедневном контроле все их зарубежные передвижения, провести разъяснительные работы с каждым спортсменом, соблюдать меры, предписанные в постановлении Главного государственного санитарного врача о дальнейшем усилении мер профилактики коронавирусной инфекции в РК. Национальным федерациям нужно находиться на постоянном контроле с международными и азиатскими федерациями, чтобы отслеживать ситуацию с переносом соревнований, и пересмотреть график зарубежных спортивных соревнований до 1 мая, - отметил генеральный секретарь НОК Сакен Мусайбеков.

НОК Казахстана призвал все национальные спортивные федерации по олимпийским видам спорта взять ситуацию на особый контроль и обеспечить максимальную защиту здоровья атлетов.

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