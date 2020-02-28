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"Барыс" признали лидером Восточной конференции

В Западной конференции лидером признан СКА.

Фото : ХК "Барыс"28 февраля 2020, 19:34

ХК "Барыс" признан КХЛ лидером Восточной конференции, сообщает zakon.kz.

Индекс силы – это рейтинг, подсчитывающийся математически на основе показателей в текущем сезоне. Регулярный чемпионат все команды начали с одинаковым количеством баллов; за победу в основное время одна команда отнимает у другой 25% ее баллов, в случае победы в овертайме или по буллитам — лишь 12,5%. Таким образом, Индекс силы показывает, какие команды в настоящий момент находятся «на ходу», обыгрывают фаворитов и выдают длительные победные серии.

Следующий матч "Барыс" проведет 1 и 3 марта в Нур-Султане в рамке плей-офф против магнитогорского "Металлурга".


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