Павлодарские волонтеры предложили определить самого доброго акима

В Павлодаре действуют около 15 активных волонтерских организаций.

Множество новых идей и креативных проектов озвучили павлодарцы на встрече с председателем Национальной волонтерской сети Казахстана Верой Ким и креативным директором фронт-офиса Birgemiz Гульмира Байкошкаровой, передает zakon.kz со ссылкой на pavlodarnews.kz.

Открывая встречу в ДК имени Естая аким Павлодара Кайрат Нукенов отметил, что горожане активно участвуют в волонтерском движении.

Они помогают семьям, попавшим в кризисную ситуацию, обучают навыкам первой медицинской помощи и участвуют в поисковых работах. Только вчера "Клуб добряков Павлодар" завершил сбор денег для семьи погорельцев из села Кенжеколь. Теперь до восстановления дома Сейтказиновы, воспитывающие троих детей, смогут арендовать временное жилье, - сказал градоначальник.

По мнению Веры Ким, не надо ограничиваться только семью направлениями волонтерских проектов, озвученных президентом РК Касым-Жомартом Токаевым. Существуют также "серебряное" волонтерство, онлайн-волонтерство, международное волонтерство.

Создана единая платформа волонтеров Qazvolunteer.kz, на которой встречаются те, кто готов оказаться помощь и те, кто в такой помощи нуждается. Наша задача соединить обе стороны. Надо зарегистрироваться на этом портале, у вас появится электронная "книжка" волонтера. Важно, чтобы и структуры, с которыми вы взаимодействуете, также прошли такую регистрацию, - отмечает Вера Ким

По словам Веры Ким, планируется подсчитать, сколько будет стоить один "волонтерочас" и определить, какую помощь волонтеры принесли в денежном эквиваленте, а также какую сумму сэкономили для госбюджета. Гульмира Байкошкарова считает необходимым запустить рейтинг акимов разных уровней и определить "самого доброго" из них. Она также предложила сделать цикл передач с участием молодых и опытных волонтеров.

С ней согласны "добряки". По их мнению, это позволит людям лучше узнать о волонтерском движении. К слову, сегодня это общественное объединение запустило новую акцию и объявило о наборе школьников в "Клуб Добряков Kids". Активно принимают участие в экосубботниках, различных мастер-классах, организуют мероприятия для детей и социальных домов волонтеры АО "Алюминий Казахстана".

- В этом году мы очистили от снега дворы 11 одиноких пенсионеров в Павлодаре, - рассказал председатель совета молодежи АО "Алюминий Казахстана" Виталий Кукшин. – 17 человек приняли участие в акции по сдаче крови. Мы планируем проводить ярмарки мастеров, чтобы собранные средства перечислять больным детям, впереди у нас масштабная акция "Наурыз – месяц добрых дел". В созданном два года назад отряде 36 человек.

- Vita занимается поиском без вести пропавших людей. Объединение образовалось после трагических событий в 2015 году, когда пропала мама двоих детей Ольга Чупразова, - рассказала волонтер общественного объединения поисковиков Екатерина Кудрявцева. – Мы не стоим на месте, постоянно проходим специальные курсы, являемся общественными помощниками полиции. Высшая для нас награда - найденным живым человек.

В этом году Vita уже нашла 7 человек.

Волонтеры предложили организовать запас необходимых продуктов питания и мыло-моющих средств, рассчитанный на одну тысячу человек, в случае затопления весной сел региона, а установить билборды с призывом к гуманному обращению с животными.

"Мы разыскиваем без вести пропавших на фронтах Великой Отечественной войны солдат", - отметил командир поискового исследовательского отряда "Майдан жолы" Александр Шитов. - В прошлом году "подняли" нашего земляка из Аксу. Нам нужно содействие в проведении митинга на Аллее славы. Кроме того, предлагаем высадить на территории музея Воинской славы саженцы, но нужен водопровод, чтобы их поливать".

Отметим, что в Павлодаре действуют около 15 активных волонтерских организаций.

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