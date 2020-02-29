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Задержаны организаторы финансовой пирамиды

Один из них скрывался в Кишиневе, другого поймали на границе Казахстана и России.

Фото : kstnews.kz29 февраля 2020, 12:26

27 февраля 2020 года задержаны учредители компаний “Гарант-24” и ТОО “Выгодный займ”, сообщает zakon.kz.

Казахстанские оперативники установили путь передвижения руководителя ТОО “Гарант-24” Аслана Мурзабекова.

По информации Polisia.kz, 21 января он выехал из Актобе в Оренбург, далее вылетел в Москву и оттуда на поезде отправился в город Кишинев. По специальному запросу казахстанской стороны Мурзабеков сразу задержан молдавскими полицейскими. В настоящее время решается вопрос об его экстрадиции в Казахстан, соответствующие материалы будут направлены в компетентные органы Молдовы.

Кроме того, вчера на границе Казахстана и России задержан и водворен в следственный изолятор учредитель ТОО “Выгодный займ” Жанболат Есиркепов.

Таким образом, на сегодняшний день по делу арестованы 16 подозреваемых, розыск еще 9 руководителей ломбардов продолжается.

Напомним, что по обращениям граждан в отношении владельцев ТОО “Гарант 24 Ломбард”, “ESTATE Ломбард” и “Выгодный займ” по фактам мошенничества и создания финансовой пирамиды полицией расследуется 22 уголовных дела.

Ранее были задержаны директор шымкентского, таразского, павлодарского и карагандинского филиалов "Гарант 24 Ломбард".


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