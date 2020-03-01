Токаев поздравил казахстанцев с Днем благодарности

В День благодарности мы все воздаем должное друг другу за стремление жить в дружбе и согласии во имя процветания народа.

Глава государства Касым-Жомарта Токаева поздравил казахстанцев с Днем благодарности, сообщает zakon.kz со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что учрежденный Елбасы этот праздник олицетворяет собой ценности добра, взаимоуважения и доверия.

В самые сложные годы казахская земля радушно приняла миллионы людей, вынужденных переселиться сюда в силу разных исторических обстоятельств. Они и их потомки обрели в лице Казахстана новую Родину и внесли достойный вклад в развитие нашего государства, - заявил глава государства.

Он так же отметил, что в день благодарности мы все воздаем должное друг другу за стремление жить в дружбе и согласии во имя процветания народа.

Все успехи нашей Независимости стали возможны благодаря единству нашего общества. Это бесценное достояние Казахстана. Поэтому укрепление общенационального единства будет всегда находиться в фокусе нашего пристального внимания. Внутриполитическая стабильность – это не данность, а результат гражданской активности и ответственности каждого казахстанца, - добавил Токаев.

В конце Президент пожелал народу счастья, благополучия и мира, выразив искреннюю благодарность всем гражданам государства за бесценную лепту в развитие Республики Казахстан.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!