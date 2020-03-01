Первый случай заражения коронавирусом выявили в Армении

Заболевание нашли у 29-летнего гражданина республики, который недавно вернулся из Ирана.

В Армении выявили первый подтвержденный случай заражения новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Об этом написал в своем Facebook премьер-министр Никол Пашинян. По его словам, заболевший - 29-летний гражданин республики, который недавно прилетел из Тегерана вместе с женой.

У мужчины на момент обращения к медикам была высокая температура, но сейчас она спала и его состояние оценивается как удовлетворительное, сообщил Пашинян.

У его супруги результат теста на коронавирус оказался отрицательным.

Правительство примет необходимые меры в соответствии с правилами, установленными Всемирной организацией здравоохранения, - пообещал он.

Тех, кто контактировал с заболевшим, изолируют. По словам Пашиняна, речь идет о 30 гражданах, для них предоставят «отдельные гостиничные услуги». Были ли в самолете граждане других стран, он не уточнил.

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