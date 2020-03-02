Алматинцам показали, где возможны разломы во время землетрясения

На представленной схеме по инженерной геологии от 2016 года, если приглядеться, можно увидеть, по каким улицам проходят линии тектонических разломов.

На презентации "Корректировки генерального плана развития территории Алматы на 2020-2030 годы" один из разработчиков проекта документа, заместитель директора ТОО “Алматыгипрогор-1” Алтай Сатыбалдиев продемонстрировал схему зонирования по инженерной геологии, разработанную в 2016 году для проекта Генплана, который не был утвержден, на которую нанесены тектонические разломы, находящиеся на территории Алматы, передает zakon.kz.

Он напомнил, что долгое время выполнялась карта сейсмического микрорайонирования Алматы, но из-за того, что работа была затянута, получилось так, что новый Генплан с учетом присоединенных территорий до сих пор находится в статусе проекта.

Сейчас принято решение продолжить корректировку, привести Генплан в соответствие с последними утвержденными документами – это Стратегия-2050, мастер-план города, чтобы это все интегрировать. Генплан из всех этих документов является нормативным документом, имеющим статус закона, - сказал Алтай Сатыбалдиев.

На представленной схеме по инженерной геологии, разработанной в 2016 году, если приглядеться, можно увидеть, по каким улицам проходят линии тектонических разломов.

"Если посмотреть, видно, у нас в Алматы есть территория, условно благоприятная для застройки, 9-бальная зона, и северная часть, на которой имеются территории 10-бальной зоны. Есть территория с неблагоприятными геологическими условиями, высокое стояние грунтов. Я уже объяснял, что у нас уровень благоустройства повышается, увеличивается площадь, занятая асфальтом, вся вода смывается потом в нижнюю часть города и поднимает высоту стояния уровня грунтовых вод", - прокомментировал Сатыбалдиев.

Также он поделился данными о разломах (жирные красные линии на представленной схеме).

"Территория города вся испещрена вот такими тектоническими разломами. Вот здесь (на юге Алматы, в горах – Прим.Авт) проходит тянь-шаньский разлом, он сейсмогенерирующий, главный разлом, является очагом крупных землетрясений, в том числе Верненского", - сказал он.

Как мы сообщали ранее, Институт сейсмологии в 2015 году разработал по новой методике карты общего сейсмического зонирования Казахстана. Комплект из 5 карт разработан и подготовлен по европейским стандартам, на их основании разработаны строительные нормы РК, с 2017 года они действуют.

"Это первая работа, которую мы сделали. В 2013 году была принята Концепция по реформированию строительной политики, в ближайшее время необходимо акиматам всех 10 областей, прописанным в Дорожной карте, осуществить оценку сейсмической опасности на уровне детального сейсморайонирования каждого региона, и также особо крупных городов- сейсмическое микрорайонирование. На сегодняшний день микрорайонирование выполнено только для Алматы, эти карты у заказчика, находятся на проработке строительных норм. До тех пор, пока строительные нормы на основе этих карт не будут разработаны, эти карты не окончательные и использовать их не рекомендуется. Карты в акимате и министерстве образования и науки", - говорила в январе научный сотрудник - заведующая лабораторией региональной сейсмичности, секретарь прогнозной сейсмологии Алла Садыкова.

Во время пятничного отчета Института сейсмологии о проделанной в 2019 году работе было отмечено, что Институт сейсмологии выполнял работы по ПЦФ, комплексному исследованию сейсмоопасных районов и занимался разработкой основы системы раннего оповещения о сильных землетрясениях. В рамках программы решаются задачи, направленные на совершенствование методов прогнозов сильных землетрясений на территории Казахстана.

В институте на постоянной основе работает прогнозная комиссия, осуществляющая оценку сейсмической опасности на ближайший год для землетрясений магнитудой более 5,5, или силой более 7 баллов. Еженедельно разрабатывается краткосрочный прогноз на основе мониторинга сейсмологических данных, прорабатываемых до 200 параметров, получаемых ежедневно с Сети комплексных станций режимных наблюдений.

В соответствии с Комплексной программой на 2020-2025 годы по повышению глобальной конкурентоспособности казахстанского образования и науки, Институтом разработано 3 научно-тенхнических программы. В их числе - оценка сейсмической опасности территорий областей и городов Казахстана на современной научно-методической основе на 2020-2025 годы. В рамках нее будут разработаны комплекты карт сейсмического районирования для 10 регионов областного масштаба и крупных городов населением более 30 тыс. человек для ведения обоснованной политики в сфере строительства, проектирования и капитального строительства. В данный момент эта программа проходит государственную научно-техническую экспертизу.

В связи с тем, что каждый сейсмический разлом является генератором будущих землетрясений, от этих разломов проводится оценка сейсмической опасности территории, поэтому по каждому разлому необходимо было по единой атрибутивной базе получить всю информацию об этих разломах, оцифровать их. Вся эта работа выполнена, создана атрибутивная база данных разломов, в которых отражаются порядка 40 разломов для алматинского региона, где указан тип объекта, название, кинематика, глубина, азимуты простирания, углы падения и так далее, огромная информация в данной базе, которая будет использоваться для оценки сейсмической опасности, - сказала Алла Садыкова во время отчетного заседания.

Добавим, что 17 марта будет представлена часть проекта Генплана, посвященная градообразующему фактору.

Альберт Ахметов

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!